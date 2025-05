Emotionale Video-Botschaft: Burgstaller verkündet Karriereende

Nun ist es doch offiziell: Rapids Guido Burgstaller hängt nach dieser Saison die Fußballschuhe an den Nagel!

Der Rapid-Stürmer verkündete am heutigen Dienstag in einer emotionalen Videobotschaft das Ende seiner aktiven Laufbahn als Fußballer.

Das Abschiedsvideo von Guido Burgstaller:

Für seine Klubs FC Kärnten (bis 2008), SC Wiener Neustadt (2008 – 2011), Cardiff City (Herbst 2014), 1. FC Nürnberg (1/2015 – 1/2017), FC Schalke 04 (1/2017 – 09/2019) und den FC St. Pauli (bis Sommer 2022) sowie den SK Rapid (2011 – 2014 und seit 2022) brachte er es auf fast 600 Einsätze in nationalen und internationalen Bewerbsspielen, in denen er bislang 183 Treffer erzielen konnte.

Zudem trug der Offensivspieler 26 Mal den Adler für das österreichische Nationalteam, für das er 2012 als Rapid-Spieler unter dem damaligen Teamchef Marcel Koller debütierte, auf der Brust.

Dreimal „Rapidler des Jahres“

Für den SK Rapid, bei dem er nominell in der Saison 2023/24 erster Mannschaftskapitän war und die Spielführerschleife dann auf eigenen Wunsch an Matthias Seidl weitergab, brachte es „Burgi“ in seinen zwei Ären auf bislang 210 Pflichtspiele, in denen er 70 Mal für Grün-Weiß ins Schwarze traf, zuletzt und erstmals seit seiner schweren Kopfverletzung, die ihm Ende des letzten Jahres bei einem körperlichen Angriff zugefügt wurde, mit dem emotionalen Führungstor beim 2:1-Auswärtssieg im 346. Wiener Derby. Dreimal in Serie (2022, 2023 & 2024) wurde Guido Burgstaller von der grün-weißen Fangemeinde zum „Rapidler des Jahres“ gewählt.

Burgstaller trifft im 346. Wiener Derby zur Führung:

Nach letztem Derby-Tor: Burgstaller spricht von „einem speziellen Tag“

