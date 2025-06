„Emotionales Wiedersehen“ zwischen Messi und PSG

Paris Saint-Germain erwartet ein „emotionales Wiedersehen“ mit Lionel Messi, Inter Miami träumt mit dem Weltstar in seinen Reihen von der Überraschung: Im Achtelfinale der Klub-WM am Sonntag (18.00 Uhr MESZ) kommt es nicht nur zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen dem Champions-League-Sieger und dem Team aus den USA, es ist auch ein Treffen alter Bekannter.

Messi spielt erstmals in seiner Karriere gegen eines seiner Ex-Teams, von 2021 bis 2023 lief er für Paris auf, wurde dort nach seiner Zeit in Barcelona aber nicht glücklich. „Ich denke, das Spiel ist in emotionaler Hinsicht ohne Zweifel etwas Besonderes für mich und auch für den Verein und die Spieler, die mit Messi hier waren“, sagte PSG-Trainer Luis Enrique.

Nicht nur Messi: Enrique freut sich auf alte Bekannte

Der Spanier freut sich auch auf die weiteren Altstars bei Miami: Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba und Inter-Trainer Javier Mascherano. Mit allen holte er als Coach des FC Barcelona 2015 das Triple. „Es ist schön, diese Spieler zu sehen, die für mich mehr als nur Spieler sind. Es wird vor und nach dem Spiel etwas Besonderes sein“, sagte Enrique.

Sein Gegenüber Mascherano weiß um die Außenseiterrolle in Atlanta. „Wir sind nicht naiv. Wir wissen, dass wir die schwächere Mannschaft sind, das ist klar.“ Und dennoch: „Warum sollen wir nicht davon träumen, sie zu schocken?“

(SID) / Bild: Imago