Emotionen & Leidenschaft: Special Olympics sorgen für Begeisterung

Die 8. Nationalen Special Olympics Sommerspiele neigen sich langsam dem Ende zu. In 15 Sportarten zeigten fast 2.000 Sportlerinnen und Sportler nicht nur beherzte Leistungen, sondern auch große Emotionen. Neben den begeisterten Zusehern war auch Sky unterstützend bei den Entscheidungen vor Ort.

„Sie können zeigen, was sie sich erarbeitet haben“, freute sich Peter Ritter, Präsident Special Olympics Österreich, auf die vielen Wettkämpfe – und auch Bundespräsident Alexander van der Bellen war bei der Eröffnung anwesend.

Seit der Eröffnung am vergangen Freitag sorgte so eine Vielzahl an Bewerben für Begeisterung – mit dem Abreisetag am morgigen Dienstag wird das mehrtägige Sportevent seinen Abschluss finden.

(Red.)