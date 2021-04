England-Klubs vor Social-Media-Boykott

In England planen die Vereine aufgrund immer häufiger auftretender rassistischer Beleidigungen in den sozialen Netzwerken wohl einen Social-Media-Boykott. Das berichtet die Daily Mail.

Wie es heißt, sollen die Klubs am 34. Spieltag am 1. Mai ihre Kanäle für 24 Stunden einfrieren. Klarheit über eine definitive Entscheidung soll es wohl am Montag geben. Am 8. April hatte es bereits eine ähnliche Aktion gegeben, als Spieler und Staff der Glasgow Rangers und weitere britische Vereine einen einwöchigen Social-Media-Streik abhielten.

Bild: Imago