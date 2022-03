England macht mit namenlosen Trikot auf Demenz aufmerksam

Im Testspiel gegen die Schweiz ist England in der zweiten Halbzeit mit namenlosen Trikots aufgelaufen. Und zwar aus einem besonderen Anlass.

Als die englische Nationalmannschaft am Samstagabend nach der Halbzeitpause zurück auf den Rasen kam, dürfte so mancher Zuschauer zweimal hingeschaut haben. Denn auf den Trikots der Three Lions fehlten anders als noch im ersten Durchgang die Namen der Spieler.

Das Team von Nationaltrainer Gareth Southgate wollte damit ein Zeichen für Menschen mit Demenz setzen, denen lebenswichtige Erinnerungen wie Namen fehlen.

We’re auctioning the #ThreeLions shirts from the second half of today’s game to raise vital funds for @alzheimerssoc’s work.

You can make a bid – or donation to the charity – right here:

— England (@England) March 26, 2022