Prominentes Duo fehlt! England nominiert Kader für die EM

Kein Jadon Sancho, kein Marcus Rashford: Mit Kapitän Harry Kane an der Spitze, aber ohne einige Stars nimmt England seine Mission Titelgewinn bei der EM 2024 in Angriff. Nationaltrainer Gareth Southgate nominierte am Dienstag 33 Spieler in seinen vorläufigen EM-Kader, wie Sancho (Borussia Dortmund) und Dier (Bayern München) wurden auch Marcus Rashford (Manchester United), Jordan Henderson (Ajax Amsterdam) und Raheem Sterling (FC Chelsea) nicht berücksichtigt.

Es seien „schwierige Anrufe“ gewesen, berichtete Southgate am Dienstag. Für ihn sei es „die schwierigste Kadernominierung“ als englischer Chefcoach gewesen. Seinen endgültigen EM-Kader mit höchstens 26 Spielern muss Southgate nach der Turnier-Generalprobe gegen Island (7. Juni) benennen.

Neben Bayern-Star Kane gilt besonders auch Jude Bellingham (Real Madrid) als Hoffnungsträger. England hatte bei der letzten Europameisterschaft 2021 im eigenen Land das Finale erreicht, dies aber gegen Italien im Elfmeterschießen verloren.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(SID)/Beitragsbild: Imago