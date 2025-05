England-Profi erleidet Herzinfarkt – und erzielt wenig später das Siegtor

Der englische Fußball-Profi Sam Hutchinson hat eigenen Angaben zufolge während eines Spiels einen Herzinfarkt erlitten.

Gemerkt hatte der 35-Jährige vom Viertligisten AFC Wimbledon davon aber zunächst nur wenig – er spielte weiter und erzielte in der 53. Minute sogar das Siegtor der Partie. Wimbledon gewann bei Grimsby Town mit 1:0 und sicherte sich einen Play-off-Platz in der vierthöchsten englischen Spielklasse. Am Montag geht es um den Aufstieg.

Er habe Schmerzen gespürt, sagte Hutchinson in einem Interview seines Clubs über den Vorfall Anfang Mai. Seine Frau habe gesagt, er habe nicht gesund ausgesehen unmittelbar nach dem Spiel. Als das Adrenalin dann im Teambus nachließ, habe er noch deutlicher die Schmerzen in der Brust bemerkt. Er wurde umgehend in ein Spital gebracht. „Sie sagten mir, dass ich einen Herzinfarkt gehabt hätte. Ich war fünf Tage lang im Krankenhaus und wurde untersucht“, sagte Hutchinson.

Von einem Spezialisten in London bekam der 35-Jährige später einen Stent, ein Röhrchen für ein verengtes oder verstopftes Gefäß, eingesetzt. „Jetzt befinde ich mich auf dem Weg der Besserung“, sagte Hutchinson. Nach Angaben der Ärzte sei das Fußballspielen kein Problem. Die Herzattacke habe er bereits in der 6. Minute erlitten. Aufwärts könnte es derweil auch mit Wimbledon gehen, der Club spielt am Montag in Wembley im Playoff-Finale gegen Walsall um den Aufstieg in Liga drei – allerdings ohne Hutchinson.