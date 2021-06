England vs. Österreich: Die Aufstellungen

Österreichs Nationalteam startet den EM-Test am (heutigen) Mittwochabend (21.00 Uhr) gegen England mit Daniel Bachmann im Tor. Der 26-Jährige vom englischen Premier-League-Aufsteiger Watford gibt in Middlesbrough sein Länderspiel-Debüt. Zudem überraschte Teamchef Franco Foda mit Marco Friedl in der Startformation. Der Linksverteidiger vom deutschen Absteiger Werder Bremen bestreitet sein drittes Länderspiel, sein zweites von Beginn an.

Dazu setzt Foda in der Defensive auf die Stammkräfte Stefan Lainer, Aleksandar Dragovic und Martin Hinteregger. Im Mittelfeld agieren Konrad Laimer, Xaver Schlager, der zuletzt angeschlagene Christoph Baumgartner, Marcel Sabitzer und David Alaba, der als Kapitän den nach seiner Verletzung noch auf der Ersatzbank sitzenden Julian Baumgartlinger vertritt. Marko Arnautovic fehlt angeschlagen, als Stürmer agiert Sasa Kalajdzic.

Aufstellung Österreich: Bachmann – Lainer, Dragovic, Hinteregger, Friedl – Laimer, X. Schlager – Baumgartner, Sabitzer, Alaba – Kalajdzic

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Aufstellung England: Pickford – Alexander-Arnold, Coady, Mings, Trippier – Lingard, Rice, Bellingham – Grealish, Kane, Saka.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(APA/red.)

Artikelbild: GEPA