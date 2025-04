Die englische Woche in der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv auf Sky Sport Austria

Der Hit Austria Wien gegen Sturm Graz am Mittwoch ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Zuvor ab 18:00 Uhr in der Meistergruppe: Blau-Weiß Linz – SK Rapid und Red Bull Salzburg – WAC live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die Spiele in der Qualifikationsgruppe: Austria Klagenfurt – LASK ab 20:00 Uhr und bereits ab 18:00 Uhr GAK – TSV Hartberg & WSG Tirol – SCR Altach live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die Sky Experten der 27. Runde: Thomas Silberberger am Dienstag im Studio sowie Alfred Tatar im Stadion in Klagenfurt, am Mittwoch Andreas Herzog im Studio und Marc Janko im Stadion in Wien-Favoriten

Streame die ADMIRAL Bundesliga mit Sky X live!

In der ADMIRAL Bundesliga steht eine englische Woche an. Bevor am Mittwoch Meister Sturm bei der Wiener Austria auf einen direkten Konkurrenten trifft, reist am Dienstag der Spitzenreiter der Qualifikationsgruppe, der LASK, im ersten Spiel nach der Trennung von Markus Schopp nach Kärnten zu Austria Klagenfurt. Mit Sky sind Fans wie gewohnt bei allen Spielen der 27. Runde live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen.

Der Bundesliga-Kracher Austria Wien gegen Sturm Graz am Mittwoch live & exklusiv bei Sky

In der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga empfängt die Wiener Austria den amtierenden Meister in Wien-Favoriten. Die bisherigen Ligaduelle endeten beide jeweils 2:2. Die Veilchen, die diese Saison zu den heißesten Titelanwärtern zählen, konnten die Blackies jedoch im ÖFB-Cup bezwingen. Das Match ist am Mittwoch live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zuvor empfängt Red Bull Salzburg den WAC. Die Bullen konnten das letzte Aufeinandertreffen zum Ende des Grunddurchgangs mit 1:0 für sich entscheiden. Gelingt den Lavanttalern die Revanche oder behalten die Mozartstädter erneut die Oberhand? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4..

Zeitgleich empfängt Blau-Weiß Linz den SK Rapid. Die Hütteldorfer reisen mit schlechten Erinnerungen nach Oberösterreich. Das erste Gastspiel konnte Blau-Weiß Linz sensationell mit 3:0 für sich entscheiden. Können die Stahlstädter erneut für eine Überraschung sorgen? Dieses Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

Um 18:00 Uhr starten Moderator Johannes Brandl und Sky Experte Andreas Herzog am Mittwoch mit der Vorberichterstattung für die Partien der Meistergruppe. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzelfeeds. Zudem hat man die Möglichkeit, mit der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 kein Tor zu verpassen.

Moderatorin Constanze Weiss und Sky Experte Marc Janko begrüßen die Zuschauer:innen ab 20:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2 im Stadion zur Partie Austria Wien gegen Sturm Graz.

Die Qualifikationsgruppe mit dem Duell Austria Klagenfurt gegen den LASK am Dienstag live & exklusiv bei Sky

Peter Pacult und Austria Klagenfurt stehen am Dienstag vor einer großen Herausforderung gegen den LASK. Die Linzer führen die Qualifikationsgruppe an und haben die beiden bisherigen Saisonduelle gegen die Klagenfurter mit einem Gesamttorverhältnis von 6:1 gewonnen. Können die Kärntner im Abstiegskampf ein Ausrufezeichen setzen? Fans können diese Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgen.

Am frühen Dienstagabend empfängt der GAK die Hartberger. Für die Grazer zählt jeder Punkt im Abstiegskampf. Wer diesmal das Spiel für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zur selben Zeit treffen die WSG Tirol und Altach aufeinander. Die Tiroler haben beide bisherigen Ligaduelle gewonnen und wollen mit einem weiteren Sieg einen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Auch die Altacher kämpfen gegen den Abstieg und brauchen dringend Punkte. Dieses Duell wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 gezeigt.

Am Dienstag begrüßen Moderator Marko Stankovic und Sky Experte Thomas Silberberger die Zuschauer:innen um 18:00 Uhr mit der Vorberichterstattung für die Spiele der Qualifikationsgruppe. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils zehn Minuten vor Anpfiff auf den Einzelfeeds. Fans dürfen sich außerdem auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Ab 20:00 Uhr melden sich Moderator Jörg Künne und Sky Experte Alfred Tatar aus dem Stadion in Klagenfurt. Die Partie Austria Klagenfurt gegen den LASK läuft auf Sky Sport Austria 2.

Die 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky

Dienstag, 22. April 2025

18:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

18:20 Uhr

Grazer AK 1902 – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

WSG Tirol – CASHPOINT SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

20:00 Uhr

SK Austria Klagenfurt – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Moderation (Stadion): Jörg Künne

Sky-Experte (Stadion): Alfred Tatar

22:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Marko Stankovic

Sky Experte: Thomas Silberberger

Mittwoch, 23. April 2025

18:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

18:20 Uhr

FC Blau-Weiß Linz – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Red Bull Salzburg – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

20:00 Uhr

FK Austria Wien – SK Puntigamer Sturm Graz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Moderation (Stadion): Constanze Weiss

Sky-Experte (Stadion): Marc Janko

22:30 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Johannes Brandl

Sky-Experte: Andreas Herzog

Bild: GEPA