Englische Woche! Die Premier League heute live auf Sky

Der 29. Spieltag der Premier League heute live auf Sky

Newcastle United im „Match of the Week“ am Mittwoch gegen Manchester United – ab 21:05 Uhr live

Tabellenführer Arsenal zu Gast bei Brighton & Hove Albion – ebenfalls am Mittwoch ab 20:20 Uhr live

Am Donnerstag trifft Tottenham Hotspur mit Kevin Danso auf Oliver Glasner und Crystal Palace – ebenfalls ab 20:20 Uhr live

Bereits morgen Dienstag empfangen die Wolverhampton Wanderers den FC Liverpool – ab 20:20 Uhr live

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Kommenden Mittwoch empfängt Newcastle United im „Match of the Week“ Manchester United. Die Magpies mussten sich am Wochenende mit 2:3 gegen den FC Everton geschlagen geben und haben damit bereits das zweite Spiel in Folge verloren. Manchester United hingegen setzte die ungeschlagene Serie unter Michael Carrick fort und feierte einen 2:1-Erfolg über Oliver Glasners Crystal Palace. Kann das Team von Eddie Howe diesen Lauf stoppen? Die Antwort auf diese Frage gibt es ab 21:05 Uhr live.

Etwas früher trifft Tabellenführer Arsenal auswärts auf Brighton & Hove Albion. Mit dem Sieg gegen Chelsea am Sonntag konnten die Gunners ihren Vorsprung auf Manchester City halten und wollen nun auch gegen die Seagulls punkten. Brighton hingegen hat seine letzten beiden Spiele jeweils gewonnen und möchte mit diesem Rückenwind auch die Mannschaft von Mikel Arteta herausfordern. Ob das gelingt, ist ab 20:20 Uhr live zu sehen.

Danso trifft am morgigen Donnerstag auf Glasner

Am Donnerstag empfängt Tottenham Hotspur mit Kevin Danso Oliver Glasner und Crystal Palace. Die Spurs mussten am vergangenen Sonntag mit der Niederlage gegen Fulham bereits die vierte Pleite in Folge hinnehmen, wodurch ihr Vorsprung auf die Abstiegsplätze nur noch vier Punkte beträgt. Können sie sich gegen Glasners Team, das zuletzt eine 1:2-Niederlage gegen Manchester United kassierte, aus der Krise befreien? Diese Partie wird ab 20:50 Uhr live gezeigt.

Bereits morgen empfangen die Wolverhampton Wanderers den FC Liverpool. Das Tabellenschlusslicht konnte zuletzt mit einem überraschenden 2:0-Sieg gegen Aston Villa aufzeigen und möchte nun auch die Reds herausfordern. Das Team von Arne Slot setzte sich am Wochenende mit 5:2 gegen West Ham United durch und steht durch die Niederlage von Chelsea aktuell auf dem fünften Tabellenplatz. Wer sich in diesem Duell durchsetzen kann, sehen Fans ab 21:05 Uhr live – auch in UHD.

Der 29. Spieltag der Premier League bei Sky Sport

Mittwoch

20:00 Uhr: Mittwochs-Konferenz live auf Sky Sport Premier League

20:20 Uhr: Aston Villa – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport 4

20:20 Uhr: Brighton & Hove Albion – FC Arsenal live auf Sky Sport 2

20:20 Uhr: Manchester City – Nottingham Forest live auf Sky Sport 3

20:20 Uhr: FC Fulham – West Ham United live auf Sky Sport 5

21:05 Uhr: “Match of the Week” Newcastle United – Manchester United live auf Sky Sport Mix

Bild: Imago