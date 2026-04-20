„Englische Woche“ in der ADMIRAL Bundesliga: Die 28. Runde am Dienstag & Mittwoch live

Das Spitzenspiel zwischen Sturm Graz und dem LASK am Mittwoch live & exklusiv ab 20:15 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Ebenfalls am Mittwoch kommt es zu den Duellen Red Bull Salzburg – Austria Wien und SK Rapid – TSV Hartberg

Am Dienstag steigt das Kellerduell zwischen Blau-Weiß Linz und dem WAC – ab 18:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Die weiteren Partien in der Qualifikationsgruppe lauten SV Ried – GAK und SCR Altach – WSG Tirol

Die Experten des Spieltages: Marc Janko am Dienstag, Andreas Herzog und Hans Krankl am Mittwoch

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Wien, 20. April 2026 – Keine Pause in der ADMIRAL Bundesliga. Schon am Dienstag geht es in der höchsten österreichischen Spielklasse mit der 28. Runde weiter. Das Topspiel der Woche bestreiten am Mittwoch Tabellenführer Sturm Graz und der zweitplatzierte LASK. Die beiden Mannschaften trafen schon am vergangenen Sonntag aufeinander, die Begegnung in der oberösterreichischen Hauptstadt endete mit 1:1. Somit beträgt der Vorsprung der Grazer weiterhin nur zwei Punkte. Kann sich der LASK an die Tabellenspitze setzen oder gelingt Sturm der Sieg im Topspiel? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Ebenfalls am Mittwoch empfängt Red Bull Salzburg um 18:30 Uhr Austria Wien. Am Sonntag trafen die Teams in Wien aufeinander, wo sich Salzburg mit 3:1 durchsetzen konnte. Damit stehen die Bullen nun mit 25 Punkten auf dem dritten Platz in der Tabelle, nur drei Zähler hinter Sturm Graz. Kann sich die Austria für die Heimniederlage revanchieren oder setzten sich die Salzburger auch ein zweites Mal durch? Das gibt es live & exklusiv bei Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Zeitgleich ist auch Rapid im Einsatz. Die Hütteldorfer haben im Allianz Stadion den TSV Hartberg zu Gast. Am vergangenen Sonntag kamen die Hauptstädter gegen Hartberg nicht über ein 2:2 hinaus. So fehlen Rapid vier Punkte auf den ersten Platz, ein Sieg zuhause gegen das abgeschlagene Hartberg ist schon fast Pflicht. Fans können die Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 verfolgen.

Am Mittwoch stimmen Moderator Marko Stankovic und Sky Experte Andreas Herzog die Zuseher:innen auf den Bundesligamittwoch ein. Beim Duell von Rapid gegen Hartberg ist Sky Experte Hans Krankl vor Ort. Die Vorberichte und die Konferenz laufen ab 18:00 Uhr auf Sky Sport Austria 1.

Am Dienstag kommt es wieder zum Duell der beiden Kellerkinder Blau-Weiß Linz und WAC. Aufgrund des torlosen Remis am vergangenen Wochenende ist die Ausgangslage unverändert, nur drei Punkte liegen zwischen den beiden Schlusslichtern. Kann Wolfsberg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen oder kommen die Linzer nochmals zurück? Die Antwort auf diese Frage gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Ebenfalls um 18:30 Uhr im Einsatz sind der SCR Altach und WSG Tirol. Am Wochenende gab es im Duell der beiden Teams keinen Sieger. Altach führt die Qualifikationsgruppe weiterhin an, die WSG hingegen muss schauen, nicht noch in den Abstiegskampf zu rutschen. Gelingt den Tirolern der Befreiungsschlag oder bleibt Altach weiter an der Spitze? Zu sehen ist das Duell live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

Das Dienstagabendspiel um 20:30 Uhr bestreiten die SV Ried und der GAK. Am vergangenen Freitag konnten die Grazer ihre Führung nicht über die Zeit bringen. Ried liegt nun in der Tabelle weiter punktegleich mit Altach auf dem ersten Rang in der Qualifikationsgruppe, der GAK rangiert auf Position drei. Die beiden Mannschaften trennen nur zwei Punkte. Ob dieses Duell nun einen Gewinner hervorbringt, sehen Sky Kund:innen live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Am Dienstag begrüßt Moderatorin Constanze Weiss gemeinsam mit Sky Experte Marc Janko die Zuseher:innen um 18:00 Uhr zu den Partien der Qualifikationsgruppe. Die Vorberichte und die Konferenz laufen auf Sky Sport Austria 1.

Die 28. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Dienstag, 21. April 2026

18:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

18:30 Uhr

FC Blau-Weiß Linz – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SCR Altach – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

20:30 Uhr

SV Oberbank Ried – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Marc Janko

Mittwoch, 22. April 2026

18:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

18:30 Uhr

FC Red Bull Salzburg – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SK Rapid – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

20:30 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Marko Stankovic

Sky Experten: Andreas Herzog & Hans Krankl

Artikelbild: GEPA