Englische Woche in der Premier League: Der 14. Spieltag live bei Sky

Oliver Glasner und Crystal Palace zu Gast beim FC Burnley – am Mittwoch ab 20:20 Uhr live

Zudem am Mittwoch: Tabellenführer Arsenal gegen Brentford, ebenfalls ab 20:20 Uhr live

Bereits am morgigen Dienstag trifft Newcastle United auf Tottenham Hotspur und Kevin Danso – ab 21:05 Uhr live

Am Donnerstag empfängt Manchester United West Ham United – ab 20:50 Uhr live

In der EFL Championship trifft heute ab 20:50 Uhr Birmingham City mit Christoph Klarer auf den FC Watford

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Nach der 1:2-Niederlage bei Manchester United am Wochenende hat Oliver Glasner bereits am Mittwoch die Chance, mit seinem Team wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren. Beim FC Burnley ist Crystal Palace erneut auf der Jagd nach drei Punkten. Das Match ist ab 20:20 Uhr live zu sehen.

Am Mittwoch trifft zudem Tabellenführer Arsenal auf den FC Brentford. Die Gunners kamen am vergangenen Spieltag nicht über ein 1:1 gegen Chelsea hinaus. Gegen die Bees möchte das Team von Mikel Arteta wieder einen Sieg einfahren. Ob dies gelingt, können Fans ab 20:20 Uhr live verfolgen.

Bereits morgen reist Tottenham Hotspur mit Kevin Danso zu Newcastle United. Während die Spurs ihre letzten beiden Ligaspiele verloren haben, konnten die Magpies zweimal gewinnen und stehen nun punktgleich mit den Londonern in der Tabelle. Wer das Duell der Tabellennachbarn für sich entscheiden kann, ist ab 21:05 Uhr live zu sehen.

Zum Abschluss des 14. Spieltages empfängt Manchester United am Donnerstag West Ham United. Nach dem Sieg gegen Oliver Glasners Crystal Palace gehen die Red Devils mit Rückenwind in die Partie und könnten mit weiteren drei Punkten sogar in die Top Fünf vorrücken. Die Begegnung wird ab 20:50 Uhr live übertragen.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 14. Spieltag der Premier League und die EFL Championship bei Sky Sport:

Montag:

20:50 Uhr: Birmingham City – FC Watford live auf Sky Sport Premier League

Dienstag:

20:20 Uhr: FC Fulham – Manchester City live auf Sky Sport 6

20:20 Uhr: AFC Bournemouth – FC Everton live auf Sky Sport 7

21:05 Uhr: Newcastle United – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Mittwoch:

20:20 Uhr: FC Arsenal – FC Brentford live auf Sky Sport 6

20:20 Uhr: Brighton & Hove Albion – Aston Villa live auf Sky Sport 8

20:20 Uhr: Wolverhampton Wanderers – Nottingham Forest live auf Sky Sport 9

20:20 Uhr: FC Burnley – Crystal Palace live auf Sky Sport 10

21:05 Uhr: FC Liverpool – AFC Sunderland live auf Sky Sport Premier League

21:05 Uhr: Leeds United – FC Chelsea live auf Sky Sport 7

Donnerstag:

20:50 Uhr: Manchester United – West Ham United live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

