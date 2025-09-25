Englischer Fußball trauert um ehemaligen Jugendspieler des FC Arsenal

Der englische Fußball trauert um Billy Vigar.

Der einstige Jugendspieler des FC Arsenal verstarb am Donnerstag im Alter von nur 21 Jahren, wie sein derzeitiger Verein Chichester City aus der unterklassigen Isthmian League mitteilte. Vigar hatte sich am vergangenen Samstag in einem Spiel eine schwere Gehirnverletzung zugezogen und war in der Folge in ein künstliches Koma versetzt worden.

Der englische Verband zeigte sich in einer Mitteilung „erschüttert“ über den Tod von Vigar: „Wir sprechen seiner Familie, seinen Freunden, seinen Angehörigen und allen Mitgliedern des Chichester City FC in dieser unglaublich schweren Zeit unser tiefstes Beileid aus.“

