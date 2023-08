Entrup über erfolgreiches Bundesliga-Comeback: „Bin glücklich, dass der Schritt geklappt hat“

Maximilian Entrup ist nach über fünf Jahren zurück in der Bundesliga. In der neuesten Folge von DAB| Der Audiobeweis spricht der Hartberg-Stürmer über seine Rückkehr in die höchste Liga und seinen persönlich gut gelungenen Saisonstart. In fünf Ligaspielen gelangen dem 26-Jährigen bislang drei Treffer und ein Assist.

Über sein erfolgreiches Comeback in der ADMIRAL Bundesliga und den Wechsel nach Hartberg zeigte sich Entrup dementsprechen erfreut. „Ich bin sehr glücklich darüber, dass der Schritt geklappt hat. Ich möchte dort anknüpfen, wo ich in Marchfeld aufgehört habe. Ich habe zu mir selbst gesagt, wenn ein Bundesligist anklopft, dann musst du die Chance nutzen“, sagte der Angreifer.

Seine Leistungen in den bisherigen Spielen sieht Entrup positiv: „Ich glaube, dass ich mich sehr gut in diese Mannschaft eingefügt habe. Ich bin unglaublich gut aufgenommen worden. Das hat sich bisher bei keiner Mannschaft leichter angefühlt. Dann fällt es dir nicht schwer, Fuß zu fassen. Das Spielsystem passt zu mir und ich kann meine Stärken auf den Platz bringen. Ich glaube, in den ersten Spielen habe ich es geschafft, meinen Stempel aufzudrücken. Es gilt weiter hart zu arbeiten, damit ich weiterhin so gute Leistungen zeigen kann.“

Bild: GEPA