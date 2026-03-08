Tag der Entscheidung: Die 22. Runde der ADMIRAL Bundesliga heute live

Alles sechs Spiele der 22. Runde am Sonntag in der Super-Konferenz und in der Einzeloption live und exklusiv bei Sky Sport Austria

Der SK Rapid gegen Red Bull Salzburg am Sonntag ab 16:50 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Zeitgleich das Duell zwischen Sturm Graz und dem SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Ebenfalls am Sonntag die Matches LASK – WAC, SV Ried – FK Austria Wien, TSV Hartberg – Blau-Weiß Linz und WSG Tirol – GAK

Sky Experte Andreas Herzog versorgt die Fans am Sonntag mit seiner Expertise aus dem Studio und Sky Experte Hans Krankl ist im Stadion in Hütteldorf im Einsatz

Wien, 5. März 2026 – Am letzten Spieltag des Grunddurchgangs der ADMIRAL Bundesliga fällt die Entscheidung um die Top sechs. Als Fünfter hat der TSV Hartberg die besten Chancen, doch auch der SK Rapid, der SCR Altach, die SV Ried und die WSG Tirol kämpfen noch um einen Platz in der Meistergruppe. Wer den Sprung schafft und wer in die Qualifikationsgruppe muss, ist am Sonntag in der Sechserkonferenz zu sehen. Mit Sky verpassen Fans kein Spiel ihres Lieblingsklubs und sind von der ersten bis zur letzten Minute hautnah dabei.

Die Sechserkonferenz am Bundesliga-Sonntag mit dem Duell zwischen Rapid und Red Bull Salzburg live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Der letzte Spieltag des Grunddurchgangs steht an und im Kampf um die Meistergruppe trifft der SK Rapid auf Tabellenführer Salzburg. Nach dem Unentschieden gegen Altach stehen die Hütteldorfer unter Zugzwang – drei Punkte sind nötig, um sich einen Platz unter den ersten sechs zu sichern. Doch gegen die Bullen, die seit drei Spielen ungeschlagen sind und das erste Saisonduell für sich entscheiden konnten, wird das eine anspruchsvolle Aufgabe. Ob Rapid der Sieg gelingt, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Auch der SCR Altach steht im Kampf um die Top sechs vor einer großen Herausforderung: Die Vorarlberger sind am Sonntag beim amtierenden Meister Sturm Graz zu Gast. Um die Chance auf die Meistergruppe zu wahren, benötigt das Team von Ognjen Zaric – genau wie Rapid – unbedingt drei Punkte. Allerdings gelang den Altachern gegen die Grazer zuletzt vor fünf Jahren ein Sieg in der Liga. Ob sie den Einzug in die Top sechs schaffen, sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Auch die SV Ried mischt weiterhin im Rennen um die Top sechs mit. Die Innviertler empfangen am Sonntag die Wiener Austria und stehen ebenfalls unter Zugzwang: Ein Sieg ist Pflicht, um die Chance auf die Meistergruppe zu bewahren. Gelingt es den Riedern, die Veilchen zu schlagen – und reicht das am Ende für den direkten Klassenerhalt? Die Antwort auf diese Fragen gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4.

Auch für die WSG Tirol ist nach dem Sieg über Blau-Weiß Linz ein Platz in der Meistergruppe weiterhin möglich. Am kommenden Wochenende treffen die Tiroler auf den GAK. Um die Chance auf die Meistergruppe zu wahren, benötigt das Team von Philipp Semlic drei Punkte und muss zudem auf Schützenhilfe aus den anderen Partien hoffen. Der GAK wiederum möchte den Abstand zum letzten Platz vor der Punkteteilung möglichst groß halten. Dieses Duell wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6 gezeigt.

Der TSV Hartberg hat die beste Ausgangslage im Kampf um die Meistergruppe. Die Steirer liegen mit 32 Punkten auf dem fünften Platz und treffen am Sonntag auf das Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz. Für das Team von Manfred Schmid reicht bereits ein Punkt, um sich einen Platz unter den Top sechs zu sichern. Die Linzer möchten den Grunddurchgang hingegen mit einem Erfolgserlebnis abschließen. Wer sich durchsetzen kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5 zu sehen.

Außerdem empfängt der LASK am Sonntag den WAC. Für beide Mannschaften geht es darum, Punkte vor der Punkteteilung zu sammeln. Die Linzer sind bereits sicher in der Meistergruppe, während die Kärntner nach dem Unentschieden gegen Sturm in die Qualifikationsgruppe müssen. Diese Partie wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 7 übertragen.

Ab 16:00 Uhr stimmt Moderatorin Constanze Weiss gemeinsam mit Sky Experte Andreas Herzog die Zuseher:innen auf den Super-Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga ein. Sky Experte Hans Krankl meldet sich aus dem Stadion in Hütteldorf. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils 10 Minuten vor Anpfiff auf den Einzel-Feeds. Außerdem können Fans alle Sonntagspartien in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 verfolgen.

Die 22. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:

Sonntag, 1. März 2026

16:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

SK Rapid – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SK Puntigamer Sturm Graz – SCR Altach live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SV Oberbank Ried – FK Austria Wien live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

TSV Egger Glas Hartberg – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5

WSG Tirol – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 6

LASK – RZ Pellets WAC live & exklusiv auf Sky Sport Austria 7

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte (Stadion): Hans Krankl

Sky Experte (Studio): Andreas Herzog

Artikelbild: GEPA