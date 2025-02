Entwarnung bei Fiorentina-Stürmer Kean

Italiens Fußball-Nationalspieler Moise Kean hat sich bei einem Zusammenstoß nicht schwerer am Kopf verletzt. Der 24-Jährige von Erstligist Fiorentina war am Sonntagabend im Spiel bei Hellas Verona vom Knie eines Gegenspielers im Gesicht getroffen worden. Er machte nach kurzer Behandlungszeit weiter, brach Minuten später aber zusammen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei dort durchgeführten Tests sei dann keine Verletzung festgestellt worden, teilte die Fiorentina mit.

Mit 15 Toren ist Kean die Nummer zwei der Torschützenliste in der Serie A hinter Atalantas Mateo Retegui (21). Der Vorfall weckte bei dem Verein aus der Toskana schlimme Erinnerungen: Am 1. Dezember war Keans Teamkollege Edoardo Bove während des Heimspiels gegen Inter Mailand wegen eines Herzstillstands zusammengebrochen. Inzwischen hat der Flügelspieler einen Defibrillator implantiert bekommen.

