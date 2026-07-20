„Epischer Triumph“: Spaniens König empfängt neue Weltmeister

Spaniens König hat die Fußball-Weltmeister in der Heimat frenetisch empfangen.

„Es war ein epischer Triumph. Ihr seid eine außergewöhnliche und legendäre Mannschaft, die einen festen Platz in der Geschichte unseres Fußballs einnimmt“, sagte Felipe IV. in seiner Rede am Montag im Königspalast La Zarzuela am Stadtrand von Madrid.

HIGHLIGHTS | Spanien – Argentinien 1:0 (n.V.) | WM 2026

Gemeinsam feierten König Felipe IV., Königin Letizia und die Prinzessinnen Leonor und Sofía mit der Mannschaft um Siegtorschütze Ferran Torres, Jungstar Lamine Yamal und Rodri sowie dem goldenen Pokal. „Campeones, Campeones“ hallte über den Wohnsitz der Königsfamilie, ehe die Weltmeister weiter zu Ministerpräsident Pedro Sánchez in dessen Regierungssitz reisten.

„Wenn unsere Nationalmannschaft spielt, spielen wir alle mit“, sagte Felipe IV.. Er hatte das 1:0 nach Verlängerung über Argentinien live im Stadion verfolgt: „Und indem ihr gewonnen habt, habt ihr für ganz Spanien gewonnen. Dank euch ist Spanien wieder Fußball-Weltmeister. Heute sind wir die amtierenden Weltmeister und Weltmeisterinnen.“

Die Spanier waren mit einiger Verspätung am Montagnachmittag um 14.33 Uhr am Flughafen in Madrid-Barajas gelandet. Nach dem Halt beim Ministerpräsident starten die neuen Titelträger vom Moncloa-Palast in einem Doppeldeckerbus zu einer Triumph-Parade entlang der Hauptverkehrsstraßen Madrids bis hin zum berühmten Cibeles-Brunnen. Es werden Millionen Fans erwartet.