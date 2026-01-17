Erfolg in China! Fünfter Cross-Weltcupsieg für Dusek

Snowboard-Crosser Jakob Dusek hat am Samstag seinen fünften Weltcupsieg gefeiert. Der Niederösterreicher setzte sich in Dongbeiya in China vor dem Kanadier Eliot Grondin und dem Australier Adam Labert durch.

Für den 29-jährigen Ex-Weltmeister ist es der fünfte Weltcupsieg, der erste in dieser Saison. Der Vorarlberger Olympiasieger Alessandro Hämmerle schied im Viertelfinale als Lauf-Dritter aus, bei den Frauen war auch für Pia Zerkhold im Viertelfinale Endstation.

Dusek gewann ab dem Achtelfinale alle seine Läufe, wobei er sich im Semifinale und Finale in Vierer-Heats auf der langen Zielgerade sehenswert nach vorne arbeitete. In der vergangenen Saison hatte er im Weltcup gleich dreimal triumphiert, war in der Vorbereitung auf den Olympia-Winter aber durch eine Verletzung gehandicapt. Beim Saisonauftakt am 13. Dezember in Cervinia hatte es dann auch nur für Platz zwölf gereicht. Hämmerle war da wie diesmal Elfter geworden. Lukas Pachner und David Pickl schieden diesmal im Achtelfinale aus, wurden 19. bzw. 28. Zerkhold belegte Endrang zwölf.

Im September hatte sich Dusek beim Mountainbiken im linken Knie einen Einriss des vorderen Kreuzbandes zugezogen, Anfang Dezember kehrte er auf Schnee zurück. „Im September habe ich nicht einmal gewusst, ob ich diese Saison starten kann und jetzt bin ich wieder in der Form der vergangenen Saison. Das ist großartig“, jubelte er knapp vier Wochen der für 12. Februar angesetzten Olympia-Entscheidung. „Es war ein intensives großes Finale. Den ganzen Tag schon war es super-eng, viele Überholmanöver.“ Für Sonntag (6.00 Uhr MEZ) ist ein weiterer Weltcupbewerb angesetzt.

(APA)/Bild: GEPA