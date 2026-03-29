Erfolgreiche US-Tour: Frankreich gewinnt auch gegen Kolumbien

Die Fußball-Nationalmannschaft von Frankreich hat auch den zweiten Härtetest im WM-Jahr gewonnen. Nach dem 2:1-Erfolg in Unterzahl über Brasilien setzte sich die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps in Landover/Maryland gegen Kolumbien mit 3:1 (2:0) durch. Die US-Tour schloss der Vize-Weltmeister mit zwei Siegen ab.

Désiré Doué mit seinen ersten beiden Länderspieltoren (29./56.) und Marcus Thuram (41.) trafen für die Franzosen. Jaminton Campaz sorgte im Football-Stadion der Washington Commanders für den Endstand (77.).

Im Vergleich zum Testspiel gegen Rekordweltmeister Brasilien tauschte Deschamps seine komplette Startelf aus, die Stars Michael Olise (FC Bayern München) und Kylian Mbappé (Real Madrid) kamen erst in der Schlussphase ins Spiel. Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) saß über die gesamte Spielzeit auf der Bank.

Frankreich bereits zur Pause voran

Frankreich hatte zunächst Probleme mit der mutigen Herangehensweise der Südamerikaner um Luis Díaz (FC Bayern München) und James Rodriguez. Die Equipe tricolore steigerte sich mit zunehmender Spieldauer, Doué und Thuram brachten die Franzosen verdient mit 2:0 in Führung. Nach der Pause legte Doué nach. Anschließend investierte der Favorit nur noch wenig, Kolumbien kam zum Anschlusstreffer.

Deschamps nominiert am 13. Mai seinen Kader für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). In der Vorrunde trifft Frankreich dort auf Norwegen, Senegal und den Playoff-Sieger des Duells zwischen Irak und Bolivien. Kolumbien bekommt es mit Portugal, Neuling Usbekistan sowie der DR Kongo oder Jamaika zu tun.

(SID) / Bild: Imago