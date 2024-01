Erfolgreiches Debüt für Lindner bei Saint-Gilloise

Heinz Lindner hat sich über einen gelungenen Einstand beim belgischen Fußball-Topclub Union Saint-Gilloise freuen dürfen.

Der ÖFB-Teamtormann hütete am Sonntag beim 2:1-Erfolg in der Pro League gegen St. Truiden erstmals das Gehäuse des Tabellenführers. Der Sieg kam glücklich zustande, wurde er doch erst in der siebenten Minute der Nachspielzeit fixiert. Beim Spitzenreiter war zuvor Anthony Moris die Nummer eins, er war aufgrund einer Sperre nicht einsatzberechtigt.

Der 33-jährige Lindner ist vorerst bis Saisonende vom Schweizer Zweitligisten FC Sion ausgeliehen.

(APA)

Bild: Imago