Erfolgsduo mit Lowry: Straka startet Samstag in drittem Ryder-Cup-Foursome

Das Erfolgsgespann des Team Europa starte in seine nächste Herausforderung: Sepp Straka und sein irischer Teampartner Shane Lowry starten am zweiten Matchday gemeinsam im dritten Foursome-Match um 8.05 Uhr und treffen dabei auf das US-amerikanische Duo Max Homa & Brian Harman.

Nach einem erfolgreichen ersten Spieltag gehen die Gastgeber in Rom mit einer Fünf-Punkte-Führung in den Samstag und wollen bereits in den vier Foursomes den Vorsprung ausbauen. Sky überträgt das Traditionsturnier am Samstag und Sonntag LIVE & EXKLUSIV – ebenso sind die Featured Groups“ für Kunden im Livestream auf skysportaustria.at zu sehen!

Krankheit schwächt US-Team

Am Samstag folgen je vier weitere Duelle im Foursome und Fourball. Die Europäer wollen nach der historisch klaren 9:19-Niederlage 2021 den Titel zurückerobern.

Am späten Abend wurde noch ein interessantes Detail bekannt: US-Kapitän Zach Johnson wollte zwar keine Ausreden geltend machen, verriet aber, dass sich eine Krankheit in seinem Team breitgemacht hat und dass man froh sei, einen Arzt zur Verfügung zu haben. Johnson wollte keine näheren Angaben machen, gab aber zu, dass die Situation einen Einfluss auf den schwachen Start und auch seine Entscheidungsfindung hatte. Jedes seiner Teams wolle aber spielen, das sei ermutigend.

