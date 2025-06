Erfolgsgeschichte à la Entrup? GAK angelt nach Regionalliga-Stürmer

Der Grazer AK steht kurz vor der Verpflichtung von Arbnor Prenqi. Der 24-jährige Angreifer soll vom SC Neusiedl am See an die Mur wechseln, wie die Kleine Zeitung berichtet. Voraussetzung für den Transfer ist ein erfolgreich absolvierter Medizincheck, dessen zweiter Teil laut dem sportlichen Leiter Dieter Elsneg noch aussteht.

Prenqi war in der abgelaufenen Saison mit 25 Treffern Torschützenkönig der Regionalliga Ost. Der gebürtige Kosovare durchlief in seiner Jugend unter anderem die Nachwuchsabteilungen des SK Rapid Wien (U13, U15), bevor er über Stationen bei der First Vienna, Penzing, FAC, dem Wiener Sport Club, Traiskirchen und Fortuna Wiener Neustadt schließlich beim SC Neusiedl landete.

Beim Trainingsauftakt des GAK war Prenqi bereits anwesend, absolvierte jedoch ein individuelles Programm auf einem Nebenplatz. Elsneg beschreibt den potenziellen Neuzugang als einen Spieler, „der in seiner Karriere seine zweite Chance bekommt“. Nach einer Unterbrechung seiner Laufbahn habe Prenqi – ähnlich wie Maximilian Entrup – den Weg über die Regionalliga gewählt, um sich erneut für höhere Aufgaben zu empfehlen.

