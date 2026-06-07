Eriksen erneut kollabiert – Dänemark-Länderspiel abgebrochen

Der dänische Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen ist fünf Jahre nach seinem dramatischen Zusammenbruch bei der EM 2021 erneut auf dem Platz kollabiert.

Der Vorfall ereignete sich beim Länderspiel gegen die Ukraine in Odense am Sonntag, das Spiel wurde daraufhin abgebrochen. Wie Dänemarks Verband mitteilte, sei der 34-Jährige bei Bewusstsein, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut.

Eriksen, gerade erst mit dem VfL Wolfsburg aus der deutschen Bundesliga abgestiegen, hatte 2021 im EM-Gruppenspiel gegen Finnland in Kopenhagen einen Herzstillstand erlitten und wurde wiederbelebt. Ihm wurde daraufhin ein Defibrillator eingesetzt. Ärzte hatten dem Rekordnationalspieler das medizinische Okay für die Fortsetzung seiner Profikarriere gegeben.

Eriksen bei Bewusstsein

Mitspieler riefen sofort die dänischen Teamärzte herbei und bildeten einen Sichtschutz um ihren Kapitän. Die Zuschauer riefen lautstark „Eriksen, Eriksen“. Der Wolfsburg-Profi konnte nach einer ersten Behandlung wieder aufstehen und unter dem Applaus der Zuschauer und Spieler auf eigenen Beinen zu einem Krankenwagen gehen, der auf das Stadiongelände gefahren kam. Beide Nationen hatten sich nicht für die nächste Woche startende WM in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert.

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.