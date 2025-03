Erkrankter Rekordweltmeister Bö reiste aus Pokljuka ab

Biathlon-Star Johannes Thingnes Bö hat die vorletzte Station seiner Weltcup-Laufbahn vorzeitig wegen einer Erkrankung verlassen müssen.

Der Norweger reiste am Freitag mit Fieber aus Pokljuka ab, wo am Samstag noch ein Massenstart und am Sonntag eine Mixed-Staffel angesetzt sind. Der Rekordweltmeister hat nur wenig Zeit, um sich für die letzten Auftritte vor seinem Rücktritt kommende Woche in Oslo auszukurieren.

Im Gesamtweltcup wird der Rückstand von Bö auf seinen vor ihm führenden Landsmann Sturla Holm Laegreid von derzeit 39 Punkten am Samstag wohl noch deutlich anwachsen. In Oslo stehen ab 21. März drei Einzelrennen auf dem Programm.

(APA) Foto: GEPA