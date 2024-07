Erkranktes Rapid-Duo verpasst Pflichtspiel-Auftakt

Zwei Ausfälle beim SK Rapid vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison: Die Mittelfeldspieler Louis Schaub und Nikolas Sattelberger verpassen das Hinspiel in der Europa-League-Qualifikation bei Wisla Krakau.

Wie die Hütteldorfer via X bekanntgeben, verpasst das Duo erkrankt den Start in die neue Europacup-Saison und reist nicht mit der Mannschaft nach Polen. Während SCR-Rückkehrer Schaub beim letzten Test gegen Milan noch bis zur 74. Minute mitwirkte, fehlte der U21-Teamspieler bereits beim Achtungserfolg am Samstag.

Unsere Abreise nach Polen verzögert sich um ca. zwei Stunden! Heute leider nicht im Flieger werden die erkrankten Mittelfeldspieler Louis #Schaub und Nikolas #Sattlberger sein! Gute Besserung, Burschen! #skrapid #SCR2024 — SK Rapid (@skrapid) July 24, 2024

Verspätung bremst Rapid-Abreise

Gleichzeitig kämpfen die Hütteldorfer am Tag vor dem Spiel auch mit einer Verspätung, die Abreise per Flug verzögerte sich laut Vereinsaussage um rund zwei Stunden.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.