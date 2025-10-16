Erler gewinnt in Stockholm rot-weiß-rotes Doppel-Duell

Der Tiroler Alexander Erler hat mit seinem US-Tennispartner Robert Galloway beim ATP-Turnier in Stockholm ein österreichisches Viertelfinalduell für sich entschieden.

Das Duo besiegte Neil Oberleitner/David Pichler 6:3,7:5 und wurde damit seiner Favoritenrolle gerecht. Alle drei Österreicher stehen in der Doppel-Weltrangliste in den Top 100, ebenso wie als Ranking-25. der am Freitag mit dem Portugiesen Francisco Cabral (2) im Stockholm-Viertelfinale antretende Lucas Miedler.

(APA)/Beitragsbild: GEPA