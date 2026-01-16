Erler im Doppel-Finale von Auckland – Miedler verpasst Endspiel

Beim Tennis-ATP-Turnier in Auckland haben Alexander Erler und Lucas Miedler ein österreichisches Doppel-Finale knapp verpasst.

Erler zog am Freitag mit seinem US-Partner Robert Galloway nach zwei hauchdünn gewonnenen Partien ins Endspiel ein. Miedler schaffte dies aber nicht. Der an Nummer zwei gereihte Niederösterreicher gewann zwar mit dem Portugiesen Francisco Cabral sein Viertelfinalmatch, im Halbfinale kam aber das Aus gegen die Franzosen Theo Arribage/Albano Olivetti.

Diese sind nun Finalgegner von Erler/Galloway. Dass gleich zwei Matches an einem Tag gespielt werden mussten, war die Folge des verregneten Donnerstags, an dem die beiden ÖTV-Asse jeweils nicht spielen konnten.

