Erler/Miedler im Antwerpen-Finale

Alexander Erler und Lucas Miedler haben am Freitag beim mit 767.455 Euro dotierten Hartplatz-Turnier in Antwerpen das Endspiel erreicht. Nachdem das Österreicher-Duo in der Runde davor die als Nummer 3 gesetzten Belgier Sander Gille/Joran Vliegen in zwei Sets ausgeschaltet hatte, folgte nun ein 6:4,1:6,10:6-Erfolg über Sander Arends/Luke Johnson (NED/GBR).

Ihre Gegner im sonntägigen Finale beim ATP-250-Event werden erst am Samstag zwischen Robin Haase/David Pel (NED) und Robert Galloway/Alexander Nedwjesow (USA/KAZ) ermittelt. Erler/Miedler kämpfen um ihren insgesamt sechsten gemeinsamen Titel auf der Tour, zuletzt gelang dies in Kitzbühel 2023.

Erler hatte zuletzt wegen einer Verletzung seines Standardpartners mit anderen Spielern antreten müssen und in Kitzbühel mit dem Deutschen Andreas Mies Titel Nummer 6 geholt.

(APA)/Beitragsbild: GEPA