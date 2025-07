Erler scheitert im Wimbledon-Achtelfinale

Für den Tiroler Alexander Erler und seinen deutschen Partner Constantin Frantzen ist am Sonntag im Doppel-Achtelfinale in Wimbledon Endstation gewesen.

Das Duo, das in der Runde davor einen Matchball abgewehrt hatte, musste sich den Brasilianern Rafael Matos/Marcelo Melo 3:6,6:3,5:7 beugen. Für den achtfachen ATP-Sieger Erler war es sein erstes Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Im Einzel steht der Russe Karen Chatschanow als erster Spieler im Viertelfinale.

Chatschanow hatte mit dem Polen Kamil Majchrzak beim 6:4,6:2,6:3 leichtes Spiel. Er trifft nun entweder auf den als Nummer 5 gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz oder Jordan Thompson aus Australien.

Für Erler ist das Turnier hingegen ebenso vorbei wie die Zusammenarbeit mit Frantzen. Denn Erler spielt vorerst mit dem US-Amerikaner Robert Galloway. Das Duo hat sich auf ein Antreten beim ATP250-Turnier in Los Cabos (MEX) geeinigt und danach Washington eingeplant. Daher wird Erler beim Generali Open in Kitzbühel, wo er Titelverteidiger und schon dreifacher Champion ist, nicht am Start sein.

