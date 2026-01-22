Erlöser Kane! Bayern in umkämpfter Ligaphase fix im Achtelfinale

Arsenal und der FC Bayern vorneweg, dahinter bringt die letzte Runde in der Ligaphase der UEFA Champions League nächsten Mittwoch Spannung pur. Im Kampf um die noch offenen sechs direkten Achtelfinal-Plätze sind 13 Mannschaften nur durch drei Punkte getrennt. Top-Clubs wie Barcelona, Manchester City oder Inter Mailand liegen aktuell außerhalb der Top acht. Keine Sorgen mehr haben die Bayern, die am Mittwoch Union Saint-Gilloise 2:0 besiegten und das Achtelfinal-Ticket lösten.

Einmal mehr war Harry Kane der Erfolgsgarant. Der englische Torjäger traf in der 52. und per Elfmeter in der 55. Minute und hält nach 29 Saison-Pflichtspielen bei 34 Toren. Da konnten es die Münchner ohne den verletzten Konrad Laimer verschmerzen, dass er einen weiteren Elfmeter an die Latte knallte (81.). Es wäre sein 100. verwandelter Elfer als Profi gewesen. „Er kann auch mal verschießen. Aber wir sind froh, dass wir Harry haben, weil er im Grunde immer der Flaschenöffner ist“, sagte Sportvorstand Max Eberl.

Bayern ersparen sich Playoff-Runde

Im Unterschied zum vergangenen Jahr erspart sich das Team von Trainer Vincent Kompany das Playoff. „Vergangenes Jahr haben wir das nicht geschafft. Das war ein wichtiger Sieg“, sagte Kane dem Streamingdienst DAZN. Mit einem Remis gegen Eindhoven wäre zudem Platz zwei und damit bis ins Halbfinale Heimvorteil im Rückspiel sicher. „Ich denke, das ist ein großer Anreiz“, sagte Kane. „Es ist nicht alles entscheidend, aber es ist wichtig. Natürlich wissen wir, dass die Mannschaft mit dem Heimspiel im Rückspiel einen kleinen Vorteil hat.“ Und man könnte dann frühestens im Endspiel auf den FC Arsenal treffen, der dem FC Bayern in dieser Saison die bisher einzige Niederlage zugefügt hat.

Englands Meister Liverpool (3:0 bei Olympique Marseille), Club-Weltmeister Chelsea (1:0 gegen Pafos) und Newcastle United (3:0 gegen Eindhoven) stießen in die Top acht vor, womit fünf Mannschaften der Premier League nun auf direkten Achtelfinalkurs liegen. Liverpool ist bewerbsübergreifend seit 13 Spielen ungeschlagen. Während die Mannschaft von Arne Slot die Hürde Marseille souverän meisterte, hatte Chelsea zu Hause gegen den zyprischen Meister zu kämpfen und holte sich erst dank eines Kopfball-Treffers von Moises Caicedo in der 78. Minute drei Punkte. Zum Abschluss wartet mit dem Gastspiel beim italienischen Meister Napoli noch eine echte Herausforderung.

(APA) / Bild: Imago