Ermittlungen gegen Chef der chinesischen Super League

In der Korruptionsaffäre im chinesischen Fußball ist ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen einen hochrangigen Funktionär eingeleitet worden.

Liu Jun, Vorsitzender der chinesischen Super League, werde verdächtigt, „schwere Verstöße gegen die Disziplin und das Gesetz“ begangen zu haben, teilte die Disziplinarkommission der Kommunistischen Partei in der Provinz Hubei am Mittwoch mit. Mit Verstößen gegen die Disziplin sind in China meist Korruptionsvorwürfe gemeint.

Zuletzt waren eine ganze Reihe prominenter Fußballfunktionäre ins Visier der Korruptionswächter geraten, darunter auch der Präsident des chinesischen Fußballverbandes, Chen Xuyuan.

