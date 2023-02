Erneuter Rückschlag: Jantscher fehlt Sturm Graz wochenlang

via

via Sky Sport Austria

Bittere Nachrichten für den SK Sturm und Jakob Jantscher: Der Offensivspieler hat sich laut Klubangaben eine schwere Muskelverletzung in der linken Wade zugezogen und wird Coach Christian Ilzer für mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen.

Der 34-Jährige musste bereits im Herbst mit einer ähnlichen Verletzung passen, damals allerdings im rechten Bein. Jantscher hat bereits mit der Therapie in Messendorf begonnen, erstes Individualtraining am Platz wird je nach Verlauf in rund zwei Wochen möglich sein.

Jantscher hat in dieser Saison erst sechs Einsätze in der Liga bestritten, die meisten davon dauerten nicht einmal eine halbe Stunde. Dabei gelang ihm ein Treffer.

