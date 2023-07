Erreichen Austria und Rapid die Gruppenphase? – Tatar: „Befürchte, dass es sich nicht ausgeht“

Mit dem SK Rapid und Austria Wien kämpfen zwei österreichische Teams in der Conference-League-Qualifikation um den Einzug in die Gruppenphase. Angesichts der drohenden Aufgaben sieht Sky-Experte Alfred Tatar nur geringe Chancen für Rapid und die Austria, wie er in der neuesten Folge von DAB | Der Audiobeweis erklärte.

„Wenn ich sehe, welche Teams am Ende im Playoff warten, dann hege ich die Befürchtung, dass es sich nicht ausgeht. Hätten Rapid und die Austria das Niveau wie Sturm oder der LASK, dann wäre die Qualifikation zur Gruppenphase vielleicht sogar ein Kinderspiel. Wenn die beiden ausscheiden, wäre das für Österreich wieder ein Rückschlag für die UEFA-Fünfjahreswertung“, sagte Tatar.

Auch Austria-Legende und Podcast-Gast Ernst Baumeister sieht beide Wiener Klubs vor einer enormen Herausforderung, die Gruppenphase zu erreichen.

„Es wird ganz schwer. Sie sind schon ein bisschen weit weg auf nationaler Ebene. Zu meiner Zeit war die Liga viel ausgeglichener. Umso mehr starke Vereine in der Liga sind, umso mehr sind die Teams gefordert“, erklärte Baumeister.

Austria gegen Banja Luka gefordert

Am Donnerstagabend trifft die Austria im Hinspiel der zweiten Quali-Runde auf Banja Luka aus Bosnien. Sollte man die Runde überstehen, könnte mit Legia Warschau ein polnischer Spitzenklub warten.

Der SK Rapid steigt als Vierter der Vorsaison etwas später ein und trifft in der dritten Quali-Runde auf Alashkert FC (ARM) gegen Debreceni VSC (HUN). Sollten beide Wiener Klubs auch die 3. Runde überstehen, würde dann im Playoff ein weiteres Duell mit einem wahrscheinlich starken Gegner warten.

In den Playoffs greifen nämlich drei in der Champions- und Europa-League-Qualifikation gescheiterte Klubs sowie fünf Teams aus den stärksten europäischen Ligen ein.



Bild: GEPA