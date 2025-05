Erst Chaos, jetzt Glück: Mavericks gewinnen NBA-Draft-Lotterie

Glück nach Chaos: Die Dallas Mavericks haben trotz ganz geringer Chancen die Draft-Lotterie der Basketball-Profiliga NBA gewonnen und können sich damit College-Star Cooper Flagg sichern. Gut dreieinhalb Monate nach der Aufregung um den Trade von Luka Doncic und wenige Wochen nach dem Aus im Play-in-Turnier meinte es das Schicksal gut mit dem Klub.

„Ich freue mich so für die Mavericks-Fans“, sagte CEO Rick Welts: „Ich bin erst am 1. Januar dieses Jahres nach Dallas gekommen. Am 1. Februar haben wir mit dem Doncic-Trade das Internet lahmgelegt. Was heute passiert ist – ich kann mir keinen besseren Tag für Mavs-Fans vorstellen.“

Bei 1,8 Prozent lag die Chance für Dallas auf den Top-Pick – doch es klappte. Es ist ziemlich sicher, dass die Mavericks beim Draft in New York (25./26. Juni) den 18 Jahre alten Forward Flagg von den Duke Blue Devils auswählen werden.

Mavs vor Spurs & 76ers

Die 14 Teams, die die NBA-Play-offs in diesem Jahr nicht erreichten, nahmen an der Lotterie teil. Dabei war auch Achtelfinalist Houston Rockets aufgrund früherer Transfervereinbarungen. Nach den Mavericks sind bei der Verteilung der Talente die San Antonio Spurs als Nummer zwei dran, es folgen die Philadelphia 76ers, die Charlotte Hornets und Utah Jazz.

„Es war ein hartes Jahr für uns, wie wir alle wissen“, sagte der viermalige Allstar Rolando Blackman, der für Dallas bei der Ziehung am Montag in Chicago als Klub-Vertreter vor Ort war. „Aber das Wichtigste ist, dass wir die Chance bekommen, unser Franchise weiterzuentwickeln.“

Die Mavericks hatten Anfang Mai völlig überraschend Doncic an die Los Angeles Lakers abgegeben, General Manager Nico Harrison steht seither heftig in der Kritik.

