Erst Chelsea, dann das Triple: Der FC Bayern hat das “Ziel vor Augen”

Vier Schritte bis zum Triple-Triumph: Trotz eines beruhigenden Vorsprungs gegen den FC Chelsea will Bayern München noch nicht vom Finalturnier der Champions League reden. Jedenfalls nicht zu laut.

Der Plan auf dem Weg zum Triple steht, doch Hansi Flick will davon nichts wissen. “Das nächste Spiel ist das wichtigste”, betonte der Trainer von Bayern München, “und “alles, was danach kommt, ist nicht in unseren Köpfen.” Flicks Vorsicht vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Samstag (21.00 Uhr/Sky) gegen den FC Chelsea ist verständlich: Es wäre eine historische Blamage, sollte der Rekordmeister die Reise zum Finalturnier der Königsklasse in Lissabon erst gar nicht antreten können.

“Im Fußball ist vieles möglich, aber wir hoffen nicht, dass das morgen der Fall ist”, sagte Flick am Freitag – mit einem Lächeln. Denn ernsthafte Sorgen, dass seine Mannschaft das 3:0 aus dem Hinspiel vor fünfeinhalb Monaten noch verspielt, hat er nicht. Dazu ist das Vertrauen in seine Spieler nach einer herausragenden Rückrunde in der Bundesliga und dem Gewinn von Meisterschaft und DFB-Pokal viel zu groß. “Es ist überhaupt nicht schwierig, sich auf dieses Spiel zu konzentrieren”, versicherte er deshalb entspannt.

Kapitän Manuel Neuer ließ denn auch keinen Zweifel daran, dass sich Flick auf seine Mannschaft verlassen kann. “Wir sind ein tolles Team, die Spieler verstehen sich super, wird sind alle sehr hungrig, engagiert und ehrgeizig”, sagte er und erlaubte sich dann doch einen kurzen Blick in die Zukunft: “Es ist ganz wichtig, dass man das Ziel vor Augen hat.” Dass dieses Ziel der Gewinn der Champions League im Finale am 23. August ist, wollte Neuer nicht abstreiten, betonte allerdings auch: “Erst müssen wir mal zu Hause gegen Chelsea weiterkommen.”

Dass ihnen das gelingt, davon sind die Münchner überzeugt. Jedenfalls haben sie vorgesorgt: Am Sonntagnachmittag wollen sie zunächst für ein dreitägiges Trainingslager an die Algarve fliegen, reserviert ist dort das Cascade Wellness & Lifestyle Resort in Lagos. Vorgesehen ist dann der Umzug ins Penha Longa Resort rund 30 Kilometer westlich von Lissabon, wo am Freitag kommender Woche (14. August) das Viertelfinale stattfindet. Eine Stornierung ist nicht geplant: “Ich habe das Gefühl, dass wir voll im Saft und gut vorbereitet sind”, sagte Neuer.

Letzteres gilt nicht für Benjamin Pavard und Kingsley Coman. Pavard fällt wegen seiner Bänderverletzung im linken Fuß aus und wird wie beim Testspiel vor einer Woche gegen Olympique Marseille (1:0) durch Joshua Kimmich ersetzt. Fehlen wird am Samstag auch Coman, er hat muskuläre Probleme. Flick sagte, die “Optionen” für die Position im Angriff seien Ivan Perisic und Philippe Coutinho, wer spielen darf, werde er erst am Spieltag entscheiden. “Egal, wen der Trainer aufstellt”, betonte Neuer: “Wir haben eine Topmannschaft.”

Und auch wenn Lissabon “noch nicht in unseren Köpfen” ist, wie Flick zum wiederholten Male erwähnte – ein bisschen denken die Spieler trotzdem voraus. “Wir sind sehr positiv”, berichtete Neuer, “wir freuen uns auf das, was kommt”. Als er dies sagte, ging es freilich nicht um das Spiel gegen Chelsea. Es ging um die K.o.-Spiele danach, “das sind immer Finals”. Wie erwähnt: “Es ist ganz wichtig, dass man ein Ziel vor Augen hat.”

