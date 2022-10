Erste Bank Open: Thiem steigt am Dienstag ein

via

Mit Filip Misolic ist am ersten Hauptbewerbstag des Wiener ATP-Tennisturniers ein Österreicher im Einsatz. Der Steirer trifft bei seinem Stadthallen-Debüt in der dritten Montagpartie (nicht vor 17.30 Uhr) auf den Argentinier Francisco Cerundolo. Davor spielen ab 14.00 Uhr Karen Chatschanow und Taylor Fritz jeweils gegen Qualifikanten. Nach Misolic treffen der als Nummer drei gesetzte Andrej Rublew und Diego Schwartzman aufeinander.

Später gaben die Turnierorganisatoren auch einen Teil des weiteren Fahrplans bekannt: Dominic Thiem wird am Dienstag (nicht vor 17.30 Uhr) sein Turnier gegen Tommy Paul (USA) eröffnen. Ebenfalls am Dienstag wird Jurij Rodionov gegen den Kanadier Denis Shapovalov einsteigen. Als Kracher aus internationaler Sicht gibt es am zweiten Turniertag das Duell zwischen Hubert Hurkacz (POL) und Frances Tiafoe (USA).

Medwedew, Tsitispas, Berrettini und Novak am Mittwoch

Für den topgesetzten Daniil Medwedew (RUS), der gegen den Georgier Nikolos Basilaschwili antritt, sowie Stefanos Tsitsipas und Matteo Berrettini (die beide am Sonntag noch im Finaleinsatz waren) geht es erst am Mittwoch los. Tsitsipas trifft auf den vierten Österreicher im Einzel-Hauptfeld, Dennis Novak. Berrettini spielt gegen den Briten Daniel Evans.

