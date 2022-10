Erste Bank Open: Weiterer Österreicher erhält Wildcard

Die dritte und letzte Wildcard für den Hauptbewerb der mit 2.489.935 Euro dotierten Erste Bank Open geht an Dennis Novak.

Mit dem 29-jährigen Niederösterreicher Novak, Dominic Thiem sowie den beiden weiteren Wildcard-Spielern Jurij Rodionov und Filip Misolic sind damit vier rot-weiß-rote Tennis-Asse fix im Hauptfeld beim Heimturnier in der Wiener Stadthalle und bei Erste Bank Open 2 Go am Gelände des Wiener Eislauf-Vereins am Heumarkt am Start.

Novak tritt zum neunten Mal in Wien an, 2017 und im Vorjahr erreichte die aktuelle Nummer 152 der Weltrangliste jeweils das Achtelfinale. In der am Samstag um 11.00 Uhr beginnenden Qualifikation sind mit dem Salzburger Lukas Neumayer und dem Niederösterreicher Lucas Miedler ebenfalls zwei Österreicher mit dabei.

Bild: GEPA