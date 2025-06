Erste Bundesligisten starten in die Vorbereitung – Salzburg bei der Klub-WM

Drei Wochen nach einem der spannendsten Saisonendspurts der jüngeren Vergangenheit starten die ersten Clubs zu Wochenbeginn bereits in die Vorbereitung auf die neue Fußball-Bundesliga-Saison. Den Auftakt machen Aufsteiger SV Ried und die WSG Tirol, die am Montag jeweils Leistungstests und am Dienstag die ersten Mannschaftstrainings absolvieren. Vizemeister Red Bull Salzburg weilt unterdessen seit Freitag bei der Klub-WM in den USA.

Die Saisonpause der Bullen wurde von der erstmaligen Teilnahme am Großturnier auf zwei Wochen verkürzt. Vom Abschneiden in Nordamerika hängt laut Clubangaben auch die weitere Planung der Sommervorbereitung ab. Gelingt in einer Gruppe mit CF Pachuca, Al Hilal und Real Madrid der Aufstieg, wären die Salzburger bis Juli in Übersee.

Neue Trainer bei Rapid und LASK

Ligastart ist am 1. August, eine Woche zuvor sind die Bundesligisten traditionell bereits im ÖFB-Cup gefordert. Salzburg tritt am 22./23. Juli zudem in der Champions-League-Qualifikation an. Ihren Auftaktgegner – Panathinaikos Athen, Servette Genf oder Brann Bergen – erfahren die Salzburger am Mittwoch. Dann ist auch für die Wiener Austria und Rapid in der zweiten Quali-Runde zur Conference League, in der sie am 24. Juli ihre ersten Saison-Pflichtspiele bestreiten, Lostag.

Ebenfalls am Mittwoch (18. Juni) nehmen der SCR Altach und der GAK die Vorbereitung auf. Die fünf Teams, die neben Salzburg im Frühjahr in der Meistergruppe gespielt haben, steigen allesamt am folgenden Montag (23. Juni) ein. Dann bittet auch der frühere Austria-Meistermacher Peter Stöger erstmals als Rapid-Coach zu einer Einheit auf dem Trainingsplatz. Tags darauf wird der Portugiese Joao Sacramento offiziell als LASK-Trainer vorgestellt.

Stöger und Sacramento sind die einzigen beiden neuen Gesichter auf den Trainerbänken der Bundesliga-Clubs. Maximilian Senft von Ried ist kein Liga-Neuling, er betreute die Innviertler bereits Ende 2023. Der Club hielt Senft auch in zwei Jahren Zweitklassigkeit die Treue. Den Trainingsauftakt begeht der 35-Jährige mit seinem bisher kaum veränderten Aufstiegsteam am Dienstag in Geinberg.

Trainingslager in der Heimat

Auf Spielerseite haben sich die spektakulären Zugänge in der Liga bisher in Grenzen gehalten. Meister Sturm Graz holte mit dem deutschen U21-Teamspieler Tim Oermann einen hoffnungsvollen Innenverteidiger leihweise aus Leverkusen. Dazu kamen bisher der dänische Mittelfeldmann Julius Beck und der französisch-kongolesische Offensiv-Teenager Axel Kayombo. Salzburg reiste mit den Neuzugängen Stefan Lainer, Frans Krätzig, Jacob Rasmussen und Sota Kitano zur Club-WM.

Die Salzburger arbeiten während des Turniers auf dem Trainingsgelände der New York Red Bulls in Whippany in New Jersey. Weniger weit fort zieht es im Sommer die Ligakonkurrenten. Fast alle Clubs spulen ihre Vorbereitung ausschließlich im Inland ab. Einzig der SCR Altach übt aufgrund einer Sponsorpartnerschaft einige Tage in Reichenschwand in Deutschland. Mit dem LASK, dem Stadtrivalen Blau-Weiß Linz sowie der WSG verzichten drei Clubs gänzlich auf Trainingslager.

Als Generalprobe haben fast alle Teams am Wochenende vor dem Cup-Auftakt noch größere Testspiele im eigenen Stadion geplant. Ganz große Namen hat als Gegner bisher kein Club verlautbart. Der LASK (19. Juli) und Rapid (20. Juli) treffen jeweils auf Union Berlin, Altach bekommt es am 18. Juli mit dem SC Freiburg zu tun. Auch Sturm dürfte am 19. Juli mit Aufsteiger HSV einen deutschen Bundesligisten empfangen.

