Erste DFB-Pokalrunde HEUTE LIVE auf Sky! Alle Infos zum Spielplan

Der DFB-Pokal startet am Freitag, dem 11. August, in die Saison 2023/24 – Sky überträgt alle Spiele live (mit dem Sky X Traumpass alle Spiele live streamen)! Einen Überblick über alle Ansetzungen der 1. Runde gibt es hier.

Wann findet die 1. Runde im DFB-Pokal 2023 statt?

Nach der 2. Bundesliga am 28. Juli 2023 startet auch der DFB-Pokal am 11. August in die neue Saison 2023/24.Im vergangenen Jahr hat sich RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt zum zweiten Mal in Folge zum DFB-Pokal-Sieger gekrönt.

Zum Auftakt fehlt der Titelverteidiger aber: die erste Pokalrunde bestreiten die „Roten Bullen“ wie der FC Bayern erst Ende September. Hintergrund ist der Supercup zwischen den beiden Mannschaften am 12. August (ab 20:00 Uhr Uhr LIVE auf Sky Sport Bundesliga – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) in München.

Wer spielt wann? Wir verschaffen Dir einen Überblick über den Spielplan der 1. Runde!

DFB-Pokal 2023 live im TV bei Sky: Spielplan 1. Runde

Sky überträgt den kompletten DFB-Pokal live. Erlebe alle 63 Spiele des Wettbewerbs, einschließlich Finale, live in HD, einzeln und in der Original Sky Konferenz – davon 50 Partien exklusiv! Plus: „Alle Spiele, alle Tore“.

+++ Freitag, 11. August 2023 +++

LIVE ab 17:30 Uhr: SV Sandhausen – Hannover 96 live auf Sky Sport 4 (Anstoß: 18:00 Uhr)

LIVE ab 17:30 Uhr: 1. FC Saarbrücken – Karlsruher SC live auf Sky Sport 3 (Anstoß: 18:00 Uhr)

LIVE ab 17:30 Uhr: TuS Bersenbrück – Borussia Mönchengladbach live auf Sky Sport 5 (Anstoß: 18:00 Uhr)

LIVE ab 20:30 Uhr: Eintracht Braunschweig – Schalke 04 live auf Sky Sport 2 (Anstoß: 20:45 Uhr)

+++ Samstag, 12. August 2023 +++

LIVE ab 12:30 Uhr: die Samstagskonferenz live auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und auf Sky Sport 1

LIVE ab 12:30 Uhr: TSG Balingen – VfB Stuttgart live auf Sky Sport 3 (Anstoß: 13:00 Uhr)

LIVE ab 12:30 Uhr: Carl Zeiss Jena – Hertha BSC live auf Sky Sport 4 (Anstoß: 13:00 Uhr)

LIVE ab 15:20 Uhr: Atlas Delmenhorst – FC St. Pauli live auf Sky Sport 4 (Anstoß: 15:30 Uhr)

LIVE ab 15:20 Uhr: FC Oberneuland – 1. FC Nürnberg live auf Sky Sport 6 (Anstoß: 15:30 Uhr)

LIVE ab 15:20 Uhr: TSV Schott Mainz – Borussia Dortmund live auf Sky Sport 2 (Anstoß: 15:30 Uhr)

LIVE ab 15:20 Uhr: Viktoria Köln – Werder Bremen live auf Sky Sport 5 (Anstoß: 15:30 Uhr)

LIVE ab 15:20 Uhr: FC Teutonia 05 Ottensen – Bayer Leverkusen live auf Sky Sport 3 (Anstoß: 15:30 Uhr)

LIVE ab 15:20 Uhr: FC Gütersloh – Holstein Kiel live auf Sky Sport 7 (Anstoß: 15:30 Uhr)

LIVE ab 17:50 Uhr: Hallescher FC – SpVgg Greuther Fürth live auf Sky Sport 2 (Anstoß: 18:00 Uhr)

LIVE ab 17:50 Uhr: SV Elversberg – FSV Mainz 05 live auf Sky Sport 4 (Anstoß: 18:00 Uhr)

LIVE ab 17:50 Uhr: Arminia Bielefeld – VfL Bochum live auf Sky Sport 3 (Anstoß: 18:00 Uhr)

+++ Sonntag, 13. August 2023 +++

LIVE ab 12:30 Uhr: die Sonntagskonferenz live auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und auf Sky Sport 1

LIVE ab 12:30 Uhr: Rostocker FC 1895 – 1. FC Heidenheim live auf Sky Sport 4 (Anstoß: 13:00 Uhr)

LIVE ab 12:30 Uhr: Rot-Weiss Essen – Hamburger SV live auf Sky Sport 3(Anstoß: 13:00 Uhr)

LIVE ab 15:20 Uhr: FV Illertissen – Fortuna Düsseldorf live auf Sky Sport 6 (Anstoß: 15:30 Uhr)

LIVE ab 15:20 Uhr: TuS Makkabi Berlin – VfL Wolfsburg live auf Sky Sport 3 (Anstoß: 15:30 Uhr)

LIVE ab 15:20 Uhr: FC Rot-Weiß Koblenz – 1. FC Kaiserslautern live auf Sky Sport 7 (Anstoß: 15:30 Uhr)

LIVE ab 15:20 Uhr: SpVgg Unterhaching – FC Augsburg live auf Sky Sport 4 (Anstoß: 15:30 Uhr)

LIVE ab 15:20 Uhr: 1. FC Lok Leipzig – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport 2 (Anstoß: 15:30 Uhr)

LIVE ab 15:20 Uhr: SV Oberachern – SC Freiburg live auf Sky Sport 5 (Anstoß: 15:30 Uhr)

LIVE ab 17:50 Uhr: Energie Cottbus – SC Paderborn live auf Sky Sport 3 (Anstoß: 18:00 Uhr)

LIVE ab 17:50 Uhr: FC Astoria Walldorf – Union Berlin live auf Sky Sport 10 (Anstoß: 18:00 Uhr)

LIVE ab 17:50 Uhr: FSV Frankfurt – Hansa Rostock live auf Sky Sport 4 (Anstoß: 18:00 Uhr)

+++ Montag, 14. August 2023 +++

LIVE ab 17:30 Uhr: die Montagskonferenz live auf Sky Sport Top Event und auf Sky Sport 1

LIVE ab 17:30 Uhr: FC Homburg – Darmstadt 98 live auf Sky Sport 3 (Anstoß: 18:00 Uhr)

LIVE ab 17:30 Uhr: Jahn Regensburg – 1. FC Magdeburg live auf Sky Sport 4 (Anstoß: 18:00 Uhr)

LIVE ab 17:30 Uhr: VfB Lübeck – TSG Hoffenheim live auf Sky Sport 2 (Anstoß: 18:00 Uhr)

LIVE ab 20:30 Uhr: VfL Osnabrück – 1. FC Köln live auf Sky Sport 2 (Anstoß: 20:45 Uhr)

+++ Dienstag, 26. September 2023 +++

LIVE ab 20:15 Uhr: Preußen Münster – FC Bayern live auf Sky Sport Mix (Anstoß: 20:45 Uhr)

+++ Mittwoch, 27. September 2023 +++

LIVE ab 20:15 Uhr: SV Wehen Wiesbaden – RB Leipzig live auf Sky Sport Mix (Anstoß: 20:45 Uhr)

DFB-Pokal 2023/24 – Spielplan und alle Termine bis zum Finale

1. Runde: 11. bis 14. August 2023

11. bis 14. August 2023 2. Runde: 31. Oktober bis 1. November 2023

31. Oktober bis 1. November 2023 Achtelfinale: 5. & 6. Dezember 2023

5. & 6. Dezember 2023 Viertelfinale: 30./31. Janur & 6./7. Februar 2024

30./31. Janur & 6./7. Februar 2024 Halbfinale: 2. & 3. April 2024

2. & 3. April 2024 Finale: 25. Mai 2024

Wann und wo steigt das Pokal-Finale 2024?

Das Finale des DFB-Pokals findet wie immer im Olympiastadion in Berlin statt. Dieses Mal am Samstag, den 25. Mai 2024.

Bild: Imago