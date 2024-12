Der FC Bayern München kann in diesem Jahr vielleicht doch noch einmal auf einen Einsatz von Torjäger Harry Kane hoffen. Der 31-Jährige absolvierte am Donnerstag bereits wieder erste Laufrunden auf dem Trainingsgelände des deutschen Rekordmeisters. „Willkommen zurück auf dem Rasen“, schrieben die Bayern dazu.

Kane hatte im Topspiel bei Borussia Dortmund (1:1) einen kleinen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel erlitten. Wie lange der Superstar ausfällt, ließen die Bayern bislang offen. Kane war am Dienstag beim 0:1 der Münchner im Pokal-Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen schmerzlich vermisst worden. Kane gelangen bisher 14 Saisontore in der Liga, dazu fünf in der Königsklasse und eins im DFB-Pokal.

Die Bayern treffen am Samstag (ab 15:15 Uhr live auf Sky – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) auf den 1. FC Heidenheim. Danach spielt die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany vor Weihnachten noch in der Champions League gegen Donezk (10.12.) sowie in der Liga in Mainz (14.12./beide live auf Sky – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) und zum Abschluss des Jahres gegen Leipzig (20.12.).

(SID) / Bild: Imago