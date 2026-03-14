Erste Niederlage für Österreichs Basketball-Frauen in EM-Quali

Österreichs Basketball-Frauen haben in der Qualifikation für die EM 2027 die erste Niederlage hinnehmen müssen. Nach vier Siegen in Folge ging die Truppe von Trainer Jesper Sundberg am Samstag in Manchester gegen Großbritannien als 71:83-(36:35)-Verlierer vom Platz. Das Ticket für die zweite Qualiphase hatte Rot-Weiß-Rot bereits am vergangenen Mittwoch mit dem Sieg in Norwegen fixiert. Zum Abschluss wartet am Dienstag (19.15 Uhr) in Wien noch ein Duell mit der Schweiz.

Das Hinspiel in Wien hatte Österreich im vergangenen November knapp mit 85:81 gewonnen, eng ging es auch am Samstag lange her. Zwar lagen die Gäste in der ersten Hälfte zum Teil mit einem Plus von neun Punkten vorne, die Britinnen arbeiteten sich aber zurück und drehten schließlich das Spiel. Vorentscheidend war ein 10:0-Lauf der Britinnen ab der 43. Minute. Beste österreichische Werferin war Sina Höllerl mit 17 Punkten. Anja Fuchs-Robetin, die in Norwegen mit einer Knöchelblessur ausgeschieden war, konnte diesmal wieder mitwirken.

Neben den jeweils zwei besten Teams aller sieben Gruppen sind auch die drei besten Dritten (Anm.: nach Streichung der Ergebnisse gegen die Gruppenletzten) in der zweiten Phase dabei. Die nächste Quali-Runde mit dann 24 Teams wird im November 2026 bzw. Februar 2027 ausgetragen.

(APA)/Beitragsbild: GEPA