Erste Saisonniederlage für NBA-Champion Oklahoma City
Titelverteidiger Oklahoma City Thunder hat als letztes NBA-Team die erste Saisonniederlage kassiert.
Der Meister der nordamerikanischen Basketball-Profiliga musste sich am Mittwoch nach davor acht Siegen in Folge bei den Portland Trail Blazers mit 119:121 geschlagen geben. 35 Punkte und neun Rebounds von Shai Gilgeous-Alexander, dem wertvollsten Spieler der vergangenen Saison, waren für OKC zu wenig.
Luka Doncic führte die Los Angeles Lakers mit 35 Zählern, 13 Assists und neun Rebounds durch ein 118:116 gegen die San Antonio Spurs zum fünften Sieg in Serie und hinter den Thunder in der Western Conference auf Platz zwei.
(APA)/Bild: Imago