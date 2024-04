Erste Siege auf Challenger-Ebene! Youngster Schwärzler erreicht Viertelfinale in Tallahassee

Österreichs Tennis-Hoffnung Joel Schwärzler hat diese Woche in Florida eine weitere wichtige Hürde in seiner noch jungen Karriere genommen.

Nach einem sieglosen Premieren-Auftritt auf Challenger-Ebene in der vergangenen Woche in Sarasota feierte der 18-jährige Vorarlberger in Tallahassee jeweils in zwei Sätzen gegen den Italiener Giovanni Fonio (ATP-301.) und den Briten Henry Searle seine ersten zwei Erfolge auf dem zweithöchsten ATP-Turnierniveau und steht im Viertelfinale.

(APA)/Bild: