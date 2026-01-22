Erste Startelf unter Ingolitsch: So beginnt Sturm bei Feyenoord
Start ins Pflichtspiel-Jahr 2026 für Sturm Graz: Im ersten Europa-League-Match unter Neo-Coach Fabio Ingolitsch will Österreichs amtierender Meister bei Feyenoord Rotterdam die Chance auf die K.O.-Phase wahren.
Im Europacup-Duell setzt der neue Trainer vorrangig auf bewährte Kräfte der Herbstsaison. Allerdings erhält auch Luca Weinhandl seine Chance von Beginn an.
Die erste Aufstellung von Sturm unter Ingolitsch:
Ingolitsch will bei Sturm-Debüt „All In“ gehen
Mit Salzburg vs. Basel: Die UEFA Europa League HEUTE live bei Sky
(Red.)
Beitragsbild: GEPA.