Erste Startelf unter Ingolitsch: So beginnt Sturm bei Feyenoord

Start ins Pflichtspiel-Jahr 2026 für Sturm Graz: Im ersten Europa-League-Match unter Neo-Coach Fabio Ingolitsch will Österreichs amtierender Meister bei Feyenoord Rotterdam die Chance auf die K.O.-Phase wahren.

Im Europacup-Duell setzt der neue Trainer vorrangig auf bewährte Kräfte der Herbstsaison. Allerdings erhält auch Luca Weinhandl seine Chance von Beginn an.

Die erste Aufstellung von Sturm unter Ingolitsch:

Ingolitsch will bei Sturm-Debüt „All In“ gehen

Beitragsbild: GEPA.