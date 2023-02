Erster Ligasieg nach Punkteabzug: Juve besiegt Salernitana

Italiens gebeutelter Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat in der Serie A erstmals nach dem Punkteabzug wieder gewonnen. Nach drei Spielen ohne Sieg setzte sich die Mannschaft von Massimiliano Allegri am Dienstag mühelos mit 3:0 (2:0) bei US Salernitana durch und schob sich in der Tabelle mit 26 Zählern auf Rang zehn vor.

Dusan Vlahovic (26., Foulelfmeter/47.) und der frühere Frankfurter Filip Kostic (45.) erzielten die Treffer für die Alte Dame, die zuletzt immerhin ins Halbfinale des nationalen Pokals eingezogen war. In der Liga liegt der 36-malige Meister zwölf Punkte hinter den internationalen Plätzen.

Juventus waren zuletzt wegen mutmaßlicher Bilanzfälschung in Zusammenhang mit Spielertransfers 15 Punkte abgezogen worden. Der Klub hat dagegen Einspruch beim obersten Sportgericht des Italienischen Olympischen Komitees CONI eingereicht.

(SID)/Bild: Imago