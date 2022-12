Erster Saisonsieg für Laegreid in Le Grand-Bornand

via

via Sky Sport Austria

Sturla Holm Laegreid hat am Samstag seinen ersten Saisonsieg im Biathlon-Weltcup geholt. Der 25-Jährige verzeichnete im 12,5 Kilometer langen Verfolgungsrennen in Le Grand-Bornand nur einen Fehlschuss und führte vor Vetle Sjaastad Christiansen (+24,6/2) und dem bisherigen Dominator Johannes Thingnes Bö (+35,8/2) einen norwegischen Dreifachsieg an. Bö hatte zuvor fünf von sechs Bewerben gewonnen. Felix Leitner landete als bester Österreicher auf Platz 26 (+3:07,2 Min./2).

Für Laegreid war es der zehnte Einzel-Erfolg im Weltcup, der zweite im Jahr 2022 nach dem Triumph im Oslo-Sprint im März. Damit rückte er in der Gesamtwertung mit nun 490 Punkten etwas näher an Leader Bö (539) heran. Der hatte sichtlich große Probleme bei den schwierigen Bedingungen mit seinem Ski, umso höher ist sein dritter Platz einzuschätzen. Der Start des Rennens war wegen der eisigen Verhältnisse verschoben worden.

Der Tiroler Leitner war nach dem Sprint am Donnerstag als 16. ins Rennen gegangen, verlor aber an Boden und fiel um zehn Ränge zurück. Sein als 37. gestarteter Landsmann David Komatz verpasste als 44. (+4:34,9/2) Weltcup-Punkte. Danach stand auch noch die 10-km-Verfolgung der Frauen auf dem Programm.

(APA) / Bild: GEPA