Erster Sieg seit sieben Spielen: Schalke besiegt Stuttgart

via

via Sky Sport Austria

Einen Befreiungsschlag schaffte Schlusslicht Schalke 04 mit einem 2:1-Heimsieg gegen den Liga-15. VfB Stuttgart. Der Rückstand auf die Schwaben konnte auf drei Zähler verringert werden.

Im Dress von Schalke jubelte auch Leo Greiml, der Ex-Rapidler wurde allerdings erst in der 90. Minute eingewechselt. Für den Sieg hauptverantwortlich waren Dominick Drexler (10.) und Marius Bulter (40.) mit ihren Toren vor der Pause. Nach sieben sieglosen Partien schrieben die Gelsenkirchner endlich wieder einmal voll an und das nach zuletzt vier 0:0 in Folge.

(APA).

Beitragsbild: Imago.