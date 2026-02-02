Erstmals als Reservist: Superstar James zum 22. Mal in Serie beim All-Star-Game

Basketball-Superstar LeBron James steht auch zum 22. Mal in Serie im All-Star-Game der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA, allerdings erstmals nur als Reservist. Der 41 Jahre alte Forward der Los Angeles Lakers wurde von den Trainern der Liga als einer von sieben Ersatzspielern der Western Conference nominiert. Die 75. Ausgabe des Klassikers steigt am 15. Februar in Los Angeles – erstmals im neuen Turnierformat mit einem Weltteam und zwei US-Auswahlmannschaften mit jeweils mindestens acht Profis.

James kommt bei den Los Angeles Lakers in dieser Saison auf durchschnittlich 21,9 Punkte, 6,6 Assists, 5,8 Rebounds und 1,1 Steals. Trotz anhaltender Verletzungsprobleme und teils öffentlich angezweifeltem All-Star-Status setzte ihn die Jury auf die Liste der West-Reservisten. Dort stehen auch Anthony Edwards (Minnesota), Jamal Murray (Denver/Kanada), Chet Holmgren (Oklahoma City), Kevin Durant (Houston), Devin Booker (Phoenix) und Deni Avdija (Portland/Israel).

In der Eastern Conference wurden Jalen Johnson (Atlanta), Donovan Mitchell (Cleveland), Karl-Anthony Towns (New York), Pascal Siakam (Indiana/Kamerun), Norman Powell (Miami), Scottie Barnes (Toronto) und Jalen Duren (Detroit) nachnominiert. Verletzungsbedingte Ausfälle und zusätzliche Plätze bestimmt traditionell NBA-Commissioner Adam Silver.

Die bereits zuvor gewählten Starter lesen sich ebenfalls prominent: Im Westen beginnen Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City/Kanada), Luka Doncic (Lakers/Slowenien), Nikola Jokic (Denver/Serbien), Stephen Curry (Golden State) und Victor Wembanyama (San Antonio/Frankreich). Den Osten vertreten Giannis Antetokounmpo (Milwaukee/Griechenland), Jaylen Brown (Boston), Tyrese Maxey (Philadelphia), Jalen Brunson (New York) und Cade Cunningham (Detroit).

(SID) / Foto: IMAGO