via Sky Sport Austria

Als letztes der Grand-Slam-Turniere erhält auch Wimbledon eine Frau als Schiedsrichterin eines Männer-Finales. Die Partie am Sonntag zwischen Novak Djokovic und Matteo Berrettini wird von der Kroatin Marija Cicak geleitet. Bei den Australian Open und in Paris hatte es diese Premiere schon 2007 gegeben, bei den US Open 2015.

(APA) / Bild: Imago