Erstmals seit 16 Jahren: Chiefs verlieren bei Jaguars

Vorjahresfinalist Kansas City Chiefs hat in der NFL nach einem ganz bitteren Ende seine bereits dritte Saisonniederlage kassiert. Das Team mit dem Star-Quarterback Patrick Mahomes verlor bei den Jacksonville Jaguars mit 28:31 und unterlag dem Team aus Florida erstmals seit 2009. Jacksonvilles Quarterback Trevor Lawrence sorgte mit einem Touchdown 23 Sekunden vor Schluss für die Entscheidung.

Dabei war Lawrence nach dem Snap zunächst ins Straucheln geraten und auf den Rasen gefallen, doch schnell rappelte er sich wieder auf und rannte in die Endzone. „Panik, schiere Panik“, habe er in dem Moment seines Sturzes gefühlt, sagte Lawrence: „Eigentlich wollte ich den Ball wegwerfen, um die Uhr anzuhalten, aber es war einfach niemand in meiner Nähe – also konnte ich den Touchdown erzielen.“

Chiefs nach schwachem Saisonstart angeschlagen

Mahomes und Co. konnten nicht mehr kontern. Der Chiefs-Quarterback leistete sich zudem eine folgenschwere Interception. Seinen Pass fing Linebacker Devin Lloyd kurz vor der Jaguars-Endzone ab, anschließend sprintete der 27-Jährige über 99 Yards zum Touchdown.

In der AFC West sind die Chiefs, bei denen Mahomes persönlich, Travis Kelce und zweimal Kareem Hunt für die Touchdowns sorgten, nur Dritter. Die Denver Broncos führen in der Division vor den Los Angeles Chargers (beide drei Siege, zwei Niederlagen). Jacksonville ist nach einem überraschend starken Saisonstart mit vier Siegen und einer Niederlage Zweiter der AFC South.

